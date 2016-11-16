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Специалисты узнали, куда в 2017 году туристам лучше не ездить

16 ноября 2016, 16:17 [ «АН-онлайн» ]

Специалисты узнали, куда в 2017 году туристам лучше не ездить
Фото: pixabay.com

Специалисты компаний International SOS и Control Risks, которые специализируются на оценке риска для туристов во время путешествия, выяснили, посещение каких стран будет наиболее опасным в грядущем году.

Специалисты считают, что наибольшую опасность представляют следующие государства: Северная Корея, Афганистан, Сирия, Ирак и ряд стран Африканского континента. В этот же перечень входит и Косово, в то время как опасность других стран Восточной Европы оценена на среднем уровне.

Наиболее безопасными названы Канада, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Южно-Африканская Республика, а также страны Западной Европы.

А вот безопасность России специалистам оценить не удалось в силу неоднородности уровня работы медучреждений и аварийных служб в различных регионах. Аналогичная ситуация наблюдается еще в ряде государств, в том числе в Китае, Индии, Бразилии и Индонезии.

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