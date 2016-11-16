Ряд тарифов для населения может быть заморожен на протяжении пяти лет. Именно с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба.

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что в действующем законодательстве имеется одно из положений, согласно которому можно не индексировать в течение пяти лет тарифы, а экономию на издержках в пределах одной компании объявить доходом. В этом случае будет получена прибыль, которую можно будет обложить налогом, что приведет к пополнению бюджета. Полученные таким образом средства могут быть направлены на повышение качества соответствующих услуг, в том числе проведение капитального ремонта.

Артемьев не исключает, что предложение может иметь ряд недостатков, однако выступил за его рассмотрение на слушаниях в Госдуме.

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