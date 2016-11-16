Из Сирии в Санкт-Петербург на лечение доставлены шестеро тяжелобольных детей
16 ноября 2016, 15:23 [ «АН-онлайн» ]
Военно-транспортные самолеты России 16 ноября доставили в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга на лечение шестерых сирийских детей, которые страдают хроническими заболеваниями в тяжелой форме.
Решение оказать больным сирийским детям квалифицированную медицинскую помощь и уход принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Такое решение министр принял после доклада российского контингента врачей, что работает сейчас в Сирии, помогая и консультациями, и практически местным медикам в лечении местных граждан.
Перевезенные в Санкт-Петербург дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, патологию нервной системы и другие тяжелые болезни.
В российской Военно-медицинской академии детям проведут серию необходимых хирургических операций и грамотную реабилитацию после них.
В России уже вылечена девочка из Сирийской Республики Сидра Заарур. Сидра осталась без обеих ног после артналета со стороны террористов на мирные кварталы. После лечения и протезирования в России ребенок вернулся на родину.