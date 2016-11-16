Ученые: употребление пива приводит к раку простаты

О том, что регулярное употребление пива может привести к злокачественным опухолям, уже говорили в научной среде. В частности, отмечали, что женщины чаще всего страдают раком молочной железы, а мужчины от новообразований в пищеводе, гортани и печени.

Однако теперь открыли новую опасность напитка. Как стало известно, употребление пива может спровоцировать развитие рака простаты. Ученые даже назвали тех, кто находится в группе риска, сообщает rg.ru.

По мнению экспертов, достаточно выпивать ежедневно по пол-литра «пенного напитка», чтобы риск развития болезни увеличился более, чем на двадцать процентов. И даже 0,3 литра пива в неделю может привести к болезни. При этом отмечается, что чем больше люди пьют, тем больше риск погибнуть от рака.