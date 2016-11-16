Новые грани скандала с видео Анастасии Мякиной

Не утихает скандал вокруг депутата Шелеховской районной думы Анастасии Мякиной, видео которой на фоне гробов и похоронных венков не первый день гуляет по интернету. Депутат и поборница здорового образа жизни имела неосторожность выложить его в социальных сетях, за что поплатилась рабочим местом и партийной карьерой. Вчера она была исключена из «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии», а также подала заявление на увольнение с поста директора МУП «Бытовые и ритуальные услуги».



Как сообщила Телеинформу Анастасия Мякина, она намерена отстоять своё право на частную жизнь и связывает поднявшуюся шумиху с политическими причинами:

- Здесь есть политический момент. На видео я записана в качестве простого гражданина. Это надо расценить как производственную гимнастику (напомним, на видео депутат в интерьерах ритуальной конторы занимается зарядкой, - прим.ред.). Но тут меня затроллили, сделали всяческие наложения, преподнесли всё под нужным соусом. Я уже озвучивала свои планы баллотироваться на пост главы Баклашинского поселения. Видимо, поселение очень интересное. Не хотела эту тему озвучивать, но вы знаете, что недавно глава этого поселения покончил жизнь самоубийством. В марте будут перевыборы. Видимо, у определённых групп есть в поселении интерес. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я участвовала в выборах.



Человек я честный и прямой, принимаю от людей всю критику, ищу для этого точки роста. Каждый имеет право на своё мнение. В любом случае, мы все люди. У всех есть рабочее место. Моё рабочее место выглядит так. Несмотря на то, что я работаю в ритуальной службе, мне это не помешало избираться на своём округе. Люди, почему-то, не испугались и оказали мне доверие. Да, эта тема многих пугает. Но я новатор в этом направлении. Я пишу работы, модернизирую эту службу. Я первая, кто в Иркутской области сделал инвентаризацию кладбища, чем исполнила указ президента РФ. Была проделана большая работа.





продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 11.11.16