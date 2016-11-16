Адвокатом Улюкаева может стать Астахов

В среду, 16 ноября, в СМИ появилась информация о том, что адвокатом экс-руководителя Министерства экономического развития России может стать бывший детский омбудсмен, юрист Павел Астахов.

Адвокат заявил, что он в настоящий момент работает над одним крупным делом в интересах российского правительства. Он добавил, что пока не может рассказать подробности, поскольку на днях у него должны состояться переговоры по этому вопросу.

Как уточняет ТАСС, Павел Астахов заявил, что не может исключить своего участия в деле Алексея Улюкаева, поскольку является адвокатом и имеет полное право вести дела. Юрист, однако, подчеркнул, что к настоящему моменту он не получал никаких предложений по вышеуказанному вопросу.