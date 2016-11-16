Челябинские студенты научились решать бизнес-кейсы промпредприятий

Южноуральские студенты и аспиранты приняли участие в интереснейшей бизнес-игре. Ее организовали РМК и консалтинговая компания McKinsey.

Мероприятие состоялось в рамках VII международного форума-выставки «Изменение климата и экология промышленного города», который открылся вчера, 15 ноября, в Челябинске. Десятки студентов и аспирантов смогли провести время с пользой для ума, узнать много нового и систематизировать свой опыт.









В самом начале участников научили верно расставлять приоритеты и находить идеальный баланс между социальными и экологическими требованиями общества экономическими чаяниями промпредприятий.

Как пояснил старший партнер McKinsey Александр Сухаревский, главная цель этой игры - не только показать, с какими вызовами сталкиваются в работе крупные промышленные предприятия, но и помочь участникам приобрести навыки для решения сложных бизнес-задач. он оценил работу в нескольких группах и пришел к выводу, что каждый участник продемонстрировал вдумчивое отношение к проблеме и нестандартное мышление в решении поставленных задач.









- Для талантливой челябинской молодежи это был очень интересный и перспективный опыт, - рассказала директор управления экологии, промышленной безопасности и охраны труда РМК Наталия Гончар. - Мы были рады увидеть столько небезразличных талантливых молодых людей, которые, возможно, в будущем придут работать в РМК.