Марафон добрых дел

На Волгоградском Алюминиевом заводе компании РУСАЛ дали старт очередному Новогоднему марафону «Верим в чудо, творим чудо». Три команды, составленные из работников предприятия и присоединившихся к ним волонтёров, сделают для детей из школ-интернатов региона настоящий новогодний праздник.

Наверное, Новый год неспроста сделали в разгар зимы – праздничное настроение, веселье, подарки согревают и в жестокий мороз. Поэтому в это время особенно ценно подарить минуты радости для близких и тех, кто в этом нуждается.

Несколько лет назад в компании РУСАЛ появилась идея новогодних марафонов для детей, оказавшихся в сложной ситуации. Они получили название «Верим в чудо, творим чудо». Начиная с 14 ноября, работники компании начинают заботиться о том, чтобы праздник у детей из школ-интернатов стал по-настоящему добрым, ярким и запоминающимся. Металлургам помогают волонтёры, сотрудники благотворительных и муниципальных учреждений, просто неравнодушные граждане. Этой традиции уже пять лет, и за это время участниками акции стали 1300 человек. Соответственно, масштаб участия РУСАЛа в судьбах наших юных сограждан постоянно увеличивается.

Разумеется, не станет исключением и нынешний год. VI марафон пройдёт в 24 городах и посёлках России и Украины, в нём примут участие 150 команд корпоративных и общегородских добровольцев. 14 ноября в конференц-зале Волгоградского Алюминиевого завода состоялось мероприятие, на котором генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев дал старт очередному новогоднему марафону в нашем городе. Буквально с этой минуты три команды начали подготовку к празднику. Совсем скоро в школу-интернат Краснооктябрьского района Волгограда, Дубовскую школу-интернат и школу-интернат №3 отправится добровольческий десант.

Капитан команды «Созвездие добра» Ирина Колчева ставит амбициозную задачу – «сделать мир лучше». Капитан второй команды Мария Герасимова, главный метролог предприятия и член молодёжного совета, характеризует свою команду как «смесь креатива и жизненной энергии», откуда и название – «Дави на ВгАЗ». Наконец, третья команда – это сборная под эгидой волгоградского отделения федерации смешанных боевых единоборств России. Всего, кстати, в Волгограде за годы существования марафона было сформировано 18 команд, на их счету 28 пройденных «станций» и 134 организованных мероприятия. Совместно с волонтерами дети из школ-интернатов будут украшать к новому году свои учебные заведения, пройдут мастер-классы по прикладному искусству и работе в команде, научатся делать своими руками новогодние подарки и игрушки в различных творческих техниках.

Кстати, о подарках… Не секрет, что в душе ребёнка подарки находят особый эмоциональный отклик. Поэтому в рамках марафона организована специальная акция – сбор пожеланий от детей-сирот. А на новогодней ёлке Дед Мороз из РУСАЛа исполнит каждое желание ребенка.

Однако есть ещё одна важнейшая вещь, дефицит которой остро ощущают воспитанники интернатов – внимание. Поэтому особая роль в марафоне отводится общению, играм, совместной деятельности с детьми, что бесценно для их развития, социализации, наконец, просто для праздничного настроения и радостной атмосферы.

Благотворительные усилия волонтёров были высоко оценены присутствующими на мероприятии главами «подшефных» учреждений. По словам заместителя директора Дубовской школы-интерната Елены Николаевны Мельниковой, «эти люди дарят нашим детям минуты радости. В нашей школе 74 ребёнка, 21 из них – инвалиды. И вот уже пять лет на каждый Новый год для них творится настоящее чудо. Приятно, что есть неравнодушные люди, которые находят время и возможность на общение с детьми. Хочется пожелать заводу процветания, ведь от этого зависит благополучие очень и очень многих людей». Елена Николаевна напомнила, что «чем больше детей мы осчастливим, тем счастливее будем сами». А директор Краснооктябрьской школы-интерната Анна Александровна Алабужева коротко сказала волонтерам: «Спасибо, что вы у нас есть!»

Мария КОРНИЛОВА