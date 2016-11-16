Сталинград70 на продажу

Готовясь праздновать круглую дату Сталинградской победы в 2013 году, правительство Сергея Боженова, бывшего в то время губернатором Волгоградской области, широко разрекламировало открывшийся интернет-портал stalingrad70.ru. На сайте действительно были опубликованы документы, хранившиеся в архивных фондах и ранее доступные только небольшому кругу исследователей. Редкие исторические материалы смогла увидеть широкая общественность.

Но в отличие от книг, изданных однажды и хранящихся долгие годы, работу сайтов надо поддерживать и, как минимум, оплачивать услуги владельцам домена. По окончании праздников и после смены команды администрации области, про stalingrad70.ru забыли. В результате на популярном сайте стали публиковать сомнительные рассказы, а поисковик выдавал его, как ресурс с информацией порнографического характера.

После скандала, разразившегося на прошлой неделе, порноинформацию с интернет-страниц ресурса удалили, восстановив архивный вариант сайта. От имени администрации ресурса появилось объявление о продаже интернет-портала заинтересованным лицам. Уже на следующий день его выкупил патриотически настроенный депутат областной думы.