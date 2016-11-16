Разница взглядов может обернуться уголовкой

В экспозиции выставки «Недвижимость от лидеров», представлявшей регионы России, разместили картонную фигуру символа-памятника Родина-мать. Но только без головы. Таким образом, посетителям предлагалось сфотографироваться, подставив свои лица. Оказалось, что ничего предрассудительного организаторы выставки в этом не увидели.

Тантамареской – фигурой для фотографирования, часто служит, например, копия скульптуры американской Статуи Свободы. Но волгоградцев, и в частности художницу Ирину Тур, ставшую посетительницей выставки и опубликовавшую фотографию обезглавленной Родины-матери у себя на странице в соцсети, такая инициатива возмутила.

К слову, в действиях дворников, собиравших листву в триколор, волгоградские милиционеры состава преступления не увидели и уголовное дело возбуждать не стали. Но прокуратура Тракторозаводского района следом отменила постановление об отказе в возбуждении дела, объяснив это не полным проведением проверочных мероприятий. В действиях дворников снова ищут состав преступления.