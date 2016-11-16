СРОЧНО
|14:51  Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха» |14:49  Украина снова ищет нефть и газ в Черном море |14:43  Ярославского депутата обвиняют в похищении человека |14:24  Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске |13:48  Иномарка врезалась в "скорую помощь" с беременной женщиной в Уфе |13:32  Восьмилетний ребенок из Иванова умер после неудачной анестезии |13:28  Сборная России обновит антирекорд, заняв в новом рейтинге ФИФА наихудшую позицию |12:49  ДТП с участием бензовоза случилось на МКАД |12:48  Молодёжная сборная России досрочно уступила канадцам в Суперсерии |12:47  Двух жительниц Сочи буквально растерзали в собственной квартире |12:42  Отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и пропали |12:27  В Симферополе задержали украинского разведчика с элементами для взрывчатки |12:21  В Ростове студентка из Эквадора сделала селфи и умерла |11:32  Школьница, упавшая с крыши многоэтажного дома, могла состоять в «группе смерти» |10:38  Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга задержан в Москве |10:27  Двое малышей сгорели, пока родители ходили в магазин |10:17  КамАЗ и автобус лоб в лоб столкнулись в Калужской области |09:44  ЦБ лишил лицензии московский банк "Экспресс-кредит" |09:20  Школьник из Челябинской области застрелил свою возлюбленную у себя дома |09:00  Во Владивостоке преступная группа пенсионерок ограбила магазины |08:58  Сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова пропала в Москве |08:31  Трамп решил сотрудничать с Россией по Сирии |07:02  Порошенко пригласил на Украину своего будущего коллегу Дональда Трампа |15.11 22:04  В России ответили на заявление прокурора МУС о присоединении Крыма к РФ |15.11 21:25  Российские футболисты вырвали победу у румынов в товарищеском матче |15.11 19:55  Чета пенсионеров избила мальчика молотком за обстрел их окон снежками |15.11 19:01  Макаров стал седьмым отечественным хоккеистом, введённым в Зал хоккейной славы |15.11 17:59  Власов победил Насименто и завоевал Интерконтинентальный титул IBO |15.11 16:48  Пожилая женщина и ребенок погибли из-за сушилки для овощей |15.11 13:34  В Москве начали праздновать Всероссийский день самбо вместе с самбистами из ДНР

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Обыски начались в офисе "Роснано"

16 ноября 2016, 13:41 [ «АН-онлайн» ]

Обыски начались в офисе "Роснано"
фото: pixabay.com

Днем в среду, 16 ноября, в офисе государственной компании "Роснано" начались обыски.

Данная мера принята с целью проверить одного из менеджеров организации, имя которого пока не называется. Как сообщает сегодня Rambler News Service, есть вероятность, что обыски могут быть связаны с тем, что по неустановленной причине задерживается строительство фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", который должен появиться в Ярославской области. Открытие планировалось провести в будущем году.

Комбинат призван обеспечить выпуск жизненно важных препаратов, которые являются результатом исследовательских разработок "НТ-Фарма".

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Криминал

Суд Петербурга оправдал ректора вуза, которого обвиняли в организации убийства

Суд Петербурга оправдал ректора вуза, которого обвиняли в организации убийства

Приговор присяжных заседателей в отношении заместителя ректора Петербургского ГУСЭ Соловьева – невиновен. Такое решение принял 16 ноября областной суд Петербурга. Соловьев обвинялся в организации убийства.

//Общество

Министр образования назвала предметы, которые хотела бы видеть в школе

Министр образования назвала предметы, которые хотела бы видеть в школе

Ольга Васильева заявила, что надо провести ревизию дисциплин, которым учат ребят. Она рассказала, какие предметы в любом случае должны остаться в школьной программе, а какие неплохо было бы добавить.

//Общество

Рогозин в связи с делом Улюкаева напомнил о равенстве всех перед законом

Рогозин в связи с делом Улюкаева напомнил о равенстве всех перед законом

По словам Дмитрия Рогозина, даже сидящий высоко «большой толстый дядька» не должен чувствовать себя в безопасности, если совершает преступление. Чиновник оговорился, что виновность Улюкаева определит суд.

//Общество

Медведев: российское правительство повысит штрафы за опасное вождение

Медведев: российское правительство повысит штрафы за опасное вождение

Российский кабинет министров считает справедливым поднять штрафы для автолюбителей за агрессивную езду. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 16 ноября на заседании правительства РФ.

//Происшествия

Двух жительниц Сочи буквально растерзали в собственной квартире

Двух жительниц Сочи буквально растерзали в собственной квартире

Страшная трагедия произошла в курортном городе. В одной из квартир обнаружили тела матери и дочери. Одной нанесли около 30 ранений, второй - порядка 12. Уже стали известны некоторые детали зверской расправы.

//Происшествия

Восьмилетний ребенок из Иванова умер после неудачной анестезии

Восьмилетний ребенок из Иванова умер после неудачной анестезии

В городе Иваново в настоящий момент следователи проводят целый ряд экспертиз и допросов по факту смерти восьмилетнего ребенка. В августе текущего года мальчик скончался после неудачного применения анестезии.

//Общество

Ученые установили, почему люди снова набирают вес после диет

Ученые установили, почему люди снова набирают вес после диет

К интересным выводам пришли ученые, проведя эксперимент с участием почти 140 человек. Они выяснили, что достигнутый диетой результат смог сохранить каждый четвертый. Ученые объяснили, почему так происходит.

//Происшествия

Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха»

Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха»

Странная гостья нагрянула к «звездной» паре. Женщина в хиджабе бродила у особняка артистов. Она молилась и упоминала Аллаха. По словам женщины, ей было видение, которое и привело ее к поместью знаменитостей.

//Шоу-бизнес

В СМИ активно обсуждается беременность Пелагеи

В СМИ активно обсуждается беременность Пелагеи

Российские издания уже не первую неделю активно обсуждают вероятную беременность известной певицы Пелагеи. С каждым новым фото в социальных сетях журналисты утверждаются в своих догадках только больше.

//Общество

ФАС внесла предложение о заморозке ряда тарифов для населения

ФАС внесла предложение о заморозке ряда тарифов для населения

Ряд тарифов для населения может быть заморожен на протяжении пяти лет. Именно с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба, по сообщению главы ведомства Игоря Артемьева.

//Криминал

В Кемерове осудили серийного педофила

В Кемерове осудили серийного педофила

23 года в колонии строгого режима - таков приговор суда, вынесенный по делу жителя Кемеровской области, обвинявшегося в совершении сексуального насилия над детьми. Всего на счету серийного педофила 8 жертв.

//Новости ADWILE

//Общество

Из Сирии в Санкт-Петербург на лечение доставлены шестеро тяжелобольных детей

Из Сирии в Санкт-Петербург на лечение доставлены шестеро тяжелобольных детей

Военно-транспортные самолеты России 16 ноября доставили в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга на лечение шестерых сирийских детей, которые страдают хроническими заболеваниями в тяжелой форме.

//Экономика

Украина снова ищет нефть и газ в Черном море

Украина снова ищет нефть и газ в Черном море

Украинское судно для научно-изыскательских геологических работ «Искатель» в четверг, 17 ноября, выйдет в море после трех лет простоя для выполнения сейсморазведочных и геохимических работ в Черном море.

//Происшествия

Ярославского депутата обвиняют в похищении человека

Ярославского депутата обвиняют в похищении человека

Активист «Единой России», заместитель председателя Собрания молодых законодателей Ярославской области Дмитрий Бобровский подозревается в похищении человека с целью вымогательства, - сообщает "Золотое кольцо".

//В мире

В мире впервые доставили пиццу при помощи дрона

В мире впервые доставили пиццу при помощи дрона

В мире впервые была осуществлена доставка пиццы по воздуху при помощи дрона. Сеть пиццерий Domino's Pizza с гордостью сообщила о том, что пиццу доставили частному клиенту, а перелет был одобрен властями.

//Здоровье

Тюменские ученые начали печатать 3D-модели частей черепа для операций

Тюменские ученые начали печатать 3D-модели частей черепа для операций

Тюменские ученые начали печатать 3D-модели частей черепа для хирургических операций. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ), - сообщает портал "Вести Урала".

//Общество

Ученые: употребление пива приводит к раку простаты

Ученые: употребление пива приводит к раку простаты

Эксперты заявили, что напиток небезопасен и может спровоцировать злокачественные опухоли. В частности, речь идет о раке простаты. При этом ученые рассказали, кто, в первую очередь, находится в группе риска.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

Сегодня рано утром в час пик в Челябинске прямо на ходу загорела маршрутка с людьми. Пассажиры оказались расторопными и смогли успешно эвакуироваться еще до прибытия сотрудников пожарной охраны.

//Общество

В Башкирии высочайший уровень суицидов

В Башкирии высочайший уровень суицидов

Эту проблему обсудили вчера в столице Башкирии на круглом столе: «Профилактика суицида в РБ». Приведённые цифры не радуют. За 9 месяцев этого года несовершеннолетними совершён 31 факт оконченного суицида.

//Общество

Новые грани скандала с видео Анастасии Мякиной

Новые грани скандала с видео Анастасии Мякиной

Не утихает скандал вокруг депутата Шелеховской районной думы Анастасии Мякиной, видео которой на фоне гробов и похоронных венков не первый день гуляет по интернету, - сообщает "Телеинформ".

//Общество

Адвокатом Улюкаева может стать Астахов

Адвокатом Улюкаева может стать Астахов

В среду, 16 ноября, в СМИ появилась информация о том, что адвокатом экс-руководителя Министерства экономического развития России может стать бывший детский омбудсмен, известный юрист Павел Астахов.

//Общество

Россия отказалась от соглашения с МУС

Россия отказалась от соглашения с МУС

В среду, 16 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия официально отказывается участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда.

//В мире

Билла Клинтона настолько разозлил разговор с супругой, что он выбросил телефон

Билла Клинтона настолько разозлил разговор с супругой, что он выбросил телефон

Слухи о возможном разводе знаменитой пары буквально наводнили Интернет после президентских выборов в США. И, похоже, они не беспочвенны. СМИ стали известны подробности одной из ссор четы Клинтон.

//Новости партнеров

//Происшествия

Иномарка врезалась в "скорую помощь" с беременной женщиной в Уфе

Иномарка врезалась в "скорую помощь" с беременной женщиной в Уфе

Сегодня утром в Уфе иномарка врезалась в автомобиль "скорой помощи", который вез беременную женщину. Спецмашина объезжала затор по встречной полосе, а легковушка не пожелала уступить ей дорогу.

//Образование

Профсоюз работников ИГУ выступил против увольнения из вуза Алексея Петрова

Профсоюз работников ИГУ выступил против увольнения из вуза Алексея Петрова

Профсоюз сотрудников ИГУ единогласно выступил против увольнения из университета кандидата исторических наук, доцента, заместителя декана исторического факультета Алексея Петрова, - сообщает "Телеинформ".

//Общество

Обыски начались в офисе "Роснано"

Обыски начались в офисе "Роснано"

Днем в среду, 16 ноября, в офисе государственной компании "Роснано" начались обыски. Данная мера принята правоохранителями с целью проверить одного из менеджеров организации, имя которого пока не называется.

//Спорт

Сборная России обновит антирекорд, заняв в новом рейтинге ФИФА наихудшую позицию

Сборная России обновит антирекорд, заняв в новом рейтинге ФИФА наихудшую позицию

Сборная России по футболу продолжает опускаться в рейтинге национальных сборных мира ФИФА. В обновлённом ноябрьском рейтинге россияне потеряют две позиции и займут 55-е место, обновив свой антирекорд.

//Общество

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию, принятую комитетом ООН

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию, принятую комитетом ООН

Комитет ООН с подачи «незалежной» принял документ, который сразу окрестили антироссийским. Резолюция касается присоединения Крыма к территории России. На полуострове дали свою оценку происходящего.

//Общество

Медведев прокомментировал арест Улюкаева

Медведев прокомментировал арест Улюкаева

В среду, 16 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал арест экс-главы МЭР Алексея Улюкаева. Политик заявил, что это "экстраординарное событие" для правительства и всей страны.

//Происшествия

ДТП с участием бензовоза случилось на МКАД

ДТП с участием бензовоза случилось на МКАД

В среду, 16 ноября, в районе съезда на Ярославское шоссе на внутренней стороне МКАД случилось ДТП с участием бензовоза. На трассе произошло столкновение крупной машины и легкового автомобиля.

//Спорт

Молодёжная сборная России досрочно уступила канадцам в Суперсерии

Молодёжная сборная России досрочно уступила канадцам в Суперсерии

Хоккейная сборная России из игроков моложе 20 лет после поражения от команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии досрочно потеряла шансы на победу в турнире.

//Происшествия

Отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и пропали

Отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и пропали

В минувший понедельник, 14 ноября, отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и бесследно исчезли. Когда мужчина и его сын не вернулись домой, их родственники забеспокоились и обратились в полицию.

//Общество

Улюкаев теперь будет носить электронный браслет слежения

Улюкаев теперь будет носить электронный браслет слежения

В среду, 16 ноября, стало известно что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом, теперь будет носить электронный браслет слежения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры