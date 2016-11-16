Томинский ГОК объединит лучшие доступные технологии в экобезопасности

Томинский ГОК имеет не только региональное, но и федеральное значение. Новейшее предприятие будет построено с импользованием наиболее новых из доступных технологий экологической безопасности. О проекте подробно высказал свое мнение министр природных ресурсов России Сергей Донской в рамках онлайн-конференции.

В рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром», который состоялся в преддверии Года экологии, с жителями пообщался министр природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским. Россияне задали десятки вопросов со всех концов страны. Южноуральцы также приняли участие в обсуждении.

Жителей Челябинской области интересовала степень загрязненности Шершней, варианты тушения возгораний в Коркинском разреза и, конечно же, перспектива строительства Томинского ГОКа.

В конференции также принял участие вице-президент Русской медной компании Дмитрий Говоров, который рассказал, что проект Томинского ГОКа имеет большой экономический эффект для Южного Урала. Это около полутора тысяч новых рабочих мест и более ста миллиардов отчислений в виде налогов. Для этого в строительство будет вложено порядка 60 миллиардов рублей. Это позволит построить современное промышленное предприятие, которое будет отвечать всем нормам экологической и промышленной безопасности.

В свою очередь Сергей Донской отметил, что проект рекультивации Коркинского разреза может быть объединен с хвостохранилищем будущего предприятия. Этот положительный пример будет использован и в других уголках России, где необходимо решить алогичные вопросы.

А для того, чтобы южноуральцы имели больше информации о проекте Томинского ГОКа, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин предложил провести на площадке Общественной Палаты дополнительное обсуждение будущего строительства.