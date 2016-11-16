Великое переселение: как россияне переезжают из аварийных домов

В России в настоящий момент активно ведется реализация региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья.

На сайте Фонда ЖКХ появились свежие данные о том, как проходит этот процесс. С 2014 года по 1 ноября текущего года из аварийного жилья были переселены 419,94 тысяч человек. Это 59,02 % от общего числа людей, которым требуется срочная смена жилья в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №600.

Отмечается, что до последнего дня будущего года необходимо переселить 291,64 тысяч с площади 4,60 млн. кв. м. В октябре прошлого года установленного показателя по расселяемой площади достигли Владимирская, Омская, Рязанская, Магаданская, Сахалинская области, Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Марий Эл и Мордовия.