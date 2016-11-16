Ученые рассказали, когда и почему погибнет человечество

Вопрос о том, когда произойдет конец света и произойдет ли вообще, волнует людей уже давно. Причем предсказывали гибель человечества уже многие. По этому поводу высказался и Стивен Хокинг, известный по всем мире физик.

По его словам, человечество ожидает гибель уже в ближайшем тысячелетии. При этом ученый назвал и причины, по которым человечество будет стерто с лица Земли. По словам физика, людей вполне может уничтожить ядерная война. Также опасность несет и искусственный интеллект. Ученый не исключает, что конец всему земному положит вирус, который будет генетически сконструированным, сообщают ria.ru.

Физик посоветовал уделять особое внимание изучению Космоса. По его мнению, именно там люди могут найти спасение в будущем.