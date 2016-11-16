В Воронеже пенсионер поклялся не умирать, пока не получит долг за гараж

Конфликт между пенсионером и строителями гаражного кооператива разгорелся в Воронеже. Пожилой человек занял деньги у сына. Полученную сумму он вложил в строительство гаража недалеко от дома, где хотел хранить засолки зимой. Однако возведение остановилось на этапе стен.

Пенсионер не растерялся и подал на горе-строителей в суд, который постановил выплатить в его пользу пятьсот тысяч рублей. Однако своих денег 85-летний пенсионер и его супруга ожидают уже более семи лет, сообщает life.ru.

По словам пожилого человека, в прошлом узника концлагеря, некоторые дольщики так и не дождались выплаты долга. Они ушли в мир иной. Однако пенсионер утверждает, что не последует их примеру. Он не намерен умирать, пока не получит деньги и не вернет их сыну.