Кабмин собирается на экстренное заседание

В среду, 16 ноября, правительство проведет экстренное заседание.

Как сообщила буквально несколько минут назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, кабмин соберется сегодня в полдень. Согласно данным портала "Газета.Ru", она обратилась к свои коллегам со словами о временных изменениях в повестке в связи со срочным заседанием правительства.

Есть также информация от другого источника о том, что заседание будет плановым, однако состоится не в четверг, а в среду в связи с графиком российского премьер-министра Дмитрия Медведева.