Каждый восьмой российский магазин торгует контрафактными сигаретами

Эксперты бьют тревогу: в нашей стране почти каждый восьмой традиционный магазин продает контрафактные сигареты. При этом доля «серой продукции» на рынке продолжает расти. Если так пойдет и дальше, то потери бюджета составят около двадцати миллиардов рублей.

По данным экспертов, только в этом году может быть реализовано свыше двенадцати миллиардов контрафактных сигарет. Традиционные магазины вынуждены идти на такие меры, чтобы выжить в жесткой конкуренции с сетевыми ретейлерами в условиях кризиса. Ведь нелегальная продукция дешевле, сообщает rbc.ru.

Еще одной причиной сложившейся ситуации называют налоги и их дальнейший рост. Также отмечается, что чаще всего прибегают к торговле нелегальным товаром магазины, которые находятся в особо проходимых местах. Они вынуждены продавать более дешевую продукцию, чтобы увеличить ее оборот и получить возможность оплачивать высокую аренду.