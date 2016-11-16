СМИ: помимо Улюкаева «интересовались» и другими чиновниками

Задержание бывшего главы Минэкономразвития, как уже сообщалось, было не спонтанным. ФСБ более года наблюдала за его работой. Также помимо Улюкаева спецслужбы интересовались и другими высокопоставленными чиновниками.

По некоторым данным, под их наблюдением оказались Аркадий Дворкович, вице-премьер, а также Андрей Белоусов, помощник президента. Помимо них в разработку попала помощник первого вице-премьера Марина Романова. Внимания спецслужб не избежала и Оксана Тарасенко, глава департамента корпоративного управления МЭР, передает ria.ru.

Как сообщается, данные чиновники либо отказались давать комментарии по этому поводу СМИ, либо заявили, что работают в обычном режиме.