Пермские энергетики соорудили опоры ЛЭП в виде футболистов

В России уже не первый раз создают арт-объекты, посвященные каким-либо событиям. Так, по дороге на Красную поляну возвели опоры линий электропередач в виде барса и лыжника. Данные арт-объекты посвятили Олимпиаде, которая прошла в 2014-м году. Похоже, что пермские энергетики решили последовать этому примеру.

Они возвели на территории одной из электростанций опоры ЛЭП в виде огромных футболистов. Высота фигур достигает двадцать пять метров. Как сообщают специалисты, они только внешне отличаются от привычных опор ЛЭП. Однако сделаны арт-объекты из тех же материалов. Функционал у них тот же, сообщает lenta.ru.

Таким образом, в Пермском крае решили поддержать чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет в нашей стране в 2018 году.