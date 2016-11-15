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Пермские энергетики соорудили опоры ЛЭП в виде футболистов

15 ноября 2016, 23:06 [ «АН-онлайн» ]

Пермские энергетики соорудили опоры ЛЭП в виде футболистов
Фото: pixabay.com

В России уже не первый раз создают арт-объекты, посвященные каким-либо событиям. Так, по дороге на Красную поляну возвели опоры линий электропередач в виде барса и лыжника. Данные арт-объекты посвятили Олимпиаде, которая прошла в 2014-м году. Похоже, что пермские энергетики решили последовать этому примеру. 

Они возвели на территории одной из электростанций опоры ЛЭП в виде огромных футболистов. Высота фигур достигает двадцать пять метров. Как сообщают специалисты, они только внешне отличаются от привычных опор ЛЭП. Однако сделаны арт-объекты из тех же материалов. Функционал у них тот же, сообщает lenta.ru.
Таким образом, в Пермском крае решили поддержать чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет в нашей стране в 2018 году.

 

 

 

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