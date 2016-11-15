СКР: на пальцах Улюкаева нашли следы от помеченных денег

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что главу Минэкономразвития заключили под домашний арест. Также стало известно о том, что Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности, подписав соответствующий указ.

При этом сам задержанный, которого подозревают в получении крупной взятки, не признал своей вины, хотя и утверждает, что готов сотрудничать со следствием.

Как сообщила и. о. официального представителя СКР Светлана Петренко, собрано достаточно доказательств вины задержанного. Следствие располагает видео, а также аудиоматериалами. Также на пальцах Улюкаева нашли следы от помеченных денег, сообщает tvzvezda.ru.

По словам Светланы Петренко, на данный момент доказательства держатся в секрете в интересах следствия.