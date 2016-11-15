В Москве наступит потепление

Как отмечают эксперты, нынешняя осень крайне непредсказуема. Вот и снова она решила преподнести сюрприз. Правда, довольно приятный. Синоптики сообщают, что в столицу придет потепление.

Завтра еще будет держаться холодная погода. Температура воздуха опуститься до двух-четырех градусов. Уже в четверг столбик термометра поднимется вверх и достигнет нулевой отметки. А в пятницу и вовсе потеплеет. Термометр покажет от одного до трех градусов со знаком плюс, сообщает life.ru.

Правда, такое потепление будет довольно недолгим. По прогнозу синоптиков, уже к выходным надо готовить теплые шапки и шарфы. Ожидается, что снова наступят морозы.