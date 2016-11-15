Хабаровские живодерки подвергаются издевательствам со стороны сокамерниц

После того, как двух жительниц Хабаровска, подозреваемых в жестоком обращении с животными, заключили под стражу, те начали жаловаться. Девушки заявляют, что их оскорбляют сокамерницы.

Кошмарную жизнь устроили задержанным после того, как узнали о вменяемой им статье. Сообщается, что одной из девушек даже пришлось спать на полу несколько дней. Задержанные подростки требуют, чтобы их перевели в одиночные камеры, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что девушек подозревают в том, что они жестоко обращались с животными. При этом живодерки снимали все на видео, которое выкладывали с соцсеть. По данным следствия, жертвами подозреваемых могли стать пятнадцать зверей и птиц.