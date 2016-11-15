Программа в действии: вклад в лучшую жизнь

В Тверской области четвертый год успешно реализуется программа поддержки местных инициатив (ППМИ). В 2016 году в ее рамках будут воплощены в жизнь рекордные 211 проектов.

С помощью этого инструмента жители многих деревень, поселков и городов региона обновили системы водоснабжения, починили дороги, построили спортивные и детские площадки, а также реализовали многие другие проекты на благо своих населенных пунктов. Тверская область — один из лидеров среди субъектов РФ по претворению этой программы. Пример с Верхневолжья будут брать многие регионы страны.

Программа поддержки местных инициатив осуществляется в Тверской области при поддержке Всемирного банка. В 2015 году тверская программа поддержки местных инициатив вошла в сформированный Минфином РФ перечень лучших инструментов, применяемых регионами для управления бюджетными средствами.

Все началось с того, что Тверская область в 2013 году вошла в перечень пилотных проектов по реализации программы поддержки местных инициатив. В этот год было реализовано 53 проекта, в 2014-м уже 93 проекта, в 2015 году порядка 170, а в 2016-м уже 211. И если в 2013 году на осуществление программы в бюджете региона было заложено 35 млн рублей, то в 2016-м сумма выросла почти в четыре раза — до 111 млн рублей.

Программа поддержки местных инициатив показывает, какие проблемы есть в сельских поселениях региона. На первом месте (более трети от всех заявок) находится ремонт систем водоснабжения деревень и поселков. На втором месте ремонт объектов культуры. На третьем — ремонт дорог, находящихся на территории населенных пунктов. На четвертом месте строительство детских и спортивных площадок, а также благоустройство мест отдыха. Также востребован ремонт объектов освещения.

Напомним механизм действия программы. Сельское поселение имеет возможность подать на конкурс до двух заявок в год, которые рассматривает специальная комиссия при правительстве Тверской области. В ее состав входят не только представители органов государственной власти, но и муниципалитетов и общественности.

Для подачи заявки сельское поселение должно провести собрание с жителями конкретного населенного пункта, где будет реализован проект, согласовать сам проект и его стоимость, а также собрать с населения деньги — минимум 5% от всех расходов. Также учитывается нематериальный вклад жителей. Например, готовность местного населения провести мероприятия по благоустройству территории.

При рассмотрении заявки также принимается в расчет размер финансового вклада, который готов внести местный муниципалитет и спонсоры. Активную поддержку инициативе жителей оказывают и депутаты Законодательного Собрания, выделяя средства из депутатского фонда. Общая набранная сумма должна составить 15% от стоимости реализации проекта. Из бюджета Тверской области выделяется до 85% финансовых средств.

Для того чтобы сельские поселения в полной мере могли реализовать возможности, которые открываются в рамках программы, была организована «Школа ППМИ». В ее работе принимают участие руководители городских и сельских поселений, кураторы от муниципальных образований региона. В рамках школы участников знакомят с нормативной базой программы, информацией о критериях и порядке отбора заявок, оформлением необходимой документации и другими актуальными вопросами.

Предварительные итоги претворения в жизнь программы поддержки местных инициатив обсуждались на очередном заседании бюджетной комиссии, которое прошло под председательством губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Глава региона отметил, что в 2017 году планируется увеличить объем субсидий из областного бюджета на ППМИ до 135,5 млн рублей. В целом с учетом средств местных бюджетов, населения, а также внебюджетных источников общее финансирование составит порядка 290 млн рублей. В программу впервые будут включены все городские округа.

– Программа поддержки местных инициатив – это один из самых результативных механизмов развития территорий Тверской области, улучшения качества жизни населения, повышения гражданской активности. Тверская область является лидером в России по доле финансового участия в программе жителей региона, – отметил Игорь Руденя. — Мы будем и дальше расширять этот проект, увеличивать его финансирование, вовлекать в реализацию программы все муниципальные образования.

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области Константин Буевич подтвердил нашему изданию, что в данный момент в ЗС обсуждается возможность увеличения финансирования программы на 20-25%. По мнению депутата, активное развитие программы показывает ее востребованность среди населения региона.

– Как депутат по Калининскому избирательному округу, я каждый год поддерживаю все проекты по ППМИ. Сельские поселения района ремонтируют системы водоснабжения, асфальтируют дороги внутри своих деревень и поселков, строят спортивные площадки и реализуют множество других интересных проектов, – рассказывает Константин Буевич. — Но есть поселения, которые в программе не участвуют. На встрече с их жителями я часто узнаю, что они ничего не знали об этой программе. Значит, местные власти не донесли информацию до людей. Важно, чтобы в каждом поселении был свой активный лидер, который станет главным инициатором реализации проекта.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня