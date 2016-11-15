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//Общество

Чиж попал в больницу

15 ноября 2016, 19:02 [ «АН-онлайн» ]

Чиж попал в больницу
Фото: globallookpress.com

Как стало известно, Сергей Чиграков, более знаментый как Чиж, попал в больницу во вторник, 15 ноября. Накануне артист внезапно почувствовал себя плохо. Когда утром его состояние ухудшилось, было принято решение вызвать «скорую».

По словам директора группы Андрея Асанова, сейчас знаменитость обследуют врачи. Точный диагноз пока неизвестен. Возможно, недомогание было связано с желудком, сообщает spb.kp.ru.
Из-за болезни пришлось отменить два концерта Чижа в Челябинске и Тюмени. Однако Андрей Асанов призывает всех поклонников не беспокоиться. Он также отмечает, что Чиж не особенно заботился о своем здоровье. Он мог даже отыграть концерт с температурой под сорок.

 

 

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