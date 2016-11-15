Крым способен сам себя и обогреть, и осветить

О том, что Крым может стать вполне самодостаточным регионом России в энергетической сфере, говорят уже давно. Однако воз и ныне там. Масштабные исследования природных ресурсов полуострова не проводились с советских времен.

При этом специалисты утверждают, что на полуострове есть и эксперты, и техника, которые могут провести разведку. Так, сообщается, что Крым богат запасами углеводородов. Также есть данные, что полуостров располагает газовыми куполами, в которых содержится до ста миллиардов кубических метров газа, сообщает an-crimea.ru.

Эксперты считают, что назрела необходимость проведения разведки. Тем более, что, по словам Геннадия Рубцова, члена-корреспондента Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, отечественные методы довольно эффективны. К тому же они намного дешевле.