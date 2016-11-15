С декабря парковка в Москве будет стоить до 200 рублей

Ранее сообщалось, что московским властям предложили увеличить стоимость парковки до 230 рублей в час. Похоже, руководство столицы к этому прислушалось. Правда, сделало некоторую корректировку в стоимости.

Со 2 декабря плата за парковку на 133 московских улицах возрастет до 200 рублей в час. Прежде всего, речь идет о наиболее загруженных дорогах, где практически не остается свободных мест, на которых можно оставить автомобиль, сообщает rbc.ru.

Специалисты также предлагали внести еще некоторые новшества. Например, временные ограничения на льготную парковку, а также прогрессирующую шкалу оплаты. По словам экспертов, многие водители утверждают, что плата за парковку составляет лишь малую часть в общих расходах на автомобиль. К тому же они считают, что таким образом можно очень эффективно регулировать загруженность улиц.