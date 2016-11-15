К концу 2017 года в Тверской области появится своя гериатрическая служба. Ее специалисты займутся продлением активного долголетия и повышением качества жизни людей пожилого возраста.



В настоящее время на базе Тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов уже работает Тверской геронтологический центр, но этого явно недостаточно для региона. Нужна сеть отделений, которая будет открыта на базе крупных медицинских центров области.



С просьбой создать такие отделения в больницах Верхневолжья в августе этого года к губернатору Игорю Рудене обратились ветераны тверского здравоохранения. Глава региона поддержал инициативу.



– Со следующего года мы начнем открывать кабинеты для старшего поколения сначала в базовых больницах, распространяя эту практику по территории всей области, - пояснил Игорь Руденя.



Специализированные отделения появятся на базе больниц в Ржевском, Кимрском, Сонковском районах и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Их работа будет направлена на улучшение качества жизни и продление активного долголетия людей с заболеваниями неврологического профиля, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов и другими патологиями, связанными с возрастными особенностями. Пациенты смогут пройти диагностику и получить индивидуальные консультации по вопросам лечения, питания, отдыха.



Прием в гериатрических отделениях и кабинетах будут вести терапевты и врачи общей практики, прошедшие специальный курс обучения. Планируется, что до конца 2017 года такую подготовку пройдут шесть специалистов.



– Открыть подобные отделения можно уже сейчас, но в данный момент нет специалистов, которые могли бы там работать. Тверской государственный медицинский университет пока не занимается их подготовкой. Возможно, на базе вуза будут созданы необходимые условия. Или мы подготовим специалистов в Москве, в других крупных городах, — пояснил главный врач областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Козлов. — В данный момент министерство здравоохранения тверского региона занимается проработкой этого вопроса, а также ищет специалистов, которые готовы пройти соответствующее переобучение.

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