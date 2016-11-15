Диалог - всегда путь к взаимопониманию

В Москве прошла международная конференция «Электронные СМИ и межконфессиональный диалог: путь к взаимопониманию», которая стала дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем освещения вопросов межконфессиональных отношений в СМИ. На повестке дня обсуждались такие темы, как «Роль СМИ в разрешении межконфессиональных разногласий», «Повышение ответственности СМИ при освещении межконфессиональных тем», «Противодействие антироссийским информационным кампаниям».

Участниками конференции стали международные эксперты, историки, представители международных организаций, российские и иностранные журналисты.

В работе круглого стола приняли участие: делегация Парламента Республики Сербия, в составе делегации: Веролюб Арсич, заместитель Председателя Народной Скупщины Республики Сербия, Александр Мартинович, руководитель депутатской группы Народной Скупщины, Драгомир Карич, депутат Народной Скупщины; Кузнецов В.В., директор информационного центра ООН в Москве, Млечин Л.М., директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России, Грызунов С.П., профессор кафедры международной журналистики МГИМО, Шумилин А.И., руководитель Центра конфликтов на Ближнем Востоке, президент НП «СМИ против терроризма и экстремизма», Джабер Р., глава московского представительства газеты «Аль-Хайат», Ениколопов С.Н., руководитель департамента Центра исследования психического здоровья Российской Академии Медицинских Наук, Малек Мусли, временный поверенный в делах Представительства Лиги арабских государств в России и др.









Участники круглого стола отметили, что последние мировые события подтверждают, что рост числа конфликтов и всплеск экстремизма обусловлены ксенофобией и нетерпимостью к иным религиям и к чужому мнению и взглядам. В этом контексте СМИ уготована важная и ответственная роль.

По словам Кузнецова В.В., директора информационного центра ООН в Москве, первостепенными задачами СМИ являются - соблюдение профессионального этического кодекса, внедрение духа терпимости и толерантности в общество, соблюдение исполнения законов. Для формирования толерантного сознания и препятствия распространению экстремизма СМИ должны прежде всего формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций, народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, отличающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаями, верованиям и отражать разнообразие культурных ценностей, идей и мнений общества.

Веролюб Арсич, заместитель Председателя Народной Скупщины Республики Сербия отметил, что межнациональный и межконфессиональный диалог очень важен. Очень важно поддерживать диалог представителей разных религий. В центре внимания должны быть человеческие ценности. Важно, чтобы СМИ вели себя ответственно сейчас, когда в мире существует столько разногласий. Приоритетом для СМИ должны быть ответственность и объективность, они должны обратить внимание на недопустимость насилия и экстремизма. СМИ должны быть ответственны в межкультурном диалоге и должны показывать позитивные примеры сотрудничества представителей разных наций.









Малек Мусли, временный поверенный в делах Представительства Лиги арабских государств в России: мы живем в таком мире, в котором нужен диалог цивилизаций и диалог культур, а не конфликты и противостояния. В частности, это проблема освещения и формирования образа мусульманина как террориста и радикалиста.