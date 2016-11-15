Учащиеся, отрезавшие трупу голову для пепельницы, выплатят 900 000 рублей

Жуткое дело рассмотрел ростовский суд. Он вынес вердикт в отношении трех учащихся одного из колледжей в Новочеркасске. Их обвинили в том, что они выкопали труп женщины и надругались над ним.

Как выяснило следствие, один из осужденных увлекался сатанизмом. Учащиеся раскопали тело женщины из могилы, а затем отрезали трупу голову и пальцы рук. Останки они спрятали в общежитие в кроватью. А из того, что отрезали, собирались сделать пепельницу и гадальные руны, сообщают ria.ru.

Двоих задержанных приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселении. Третью подозреваемую наказали условным сроком. Также осужденных обязали выплатить родным выкопанной женщины девятьсот тысяч рублей.