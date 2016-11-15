Новосибирские фанаты Сталина заказали бюст диктатора за 180 тысяч рублей

Группа новосибирцев, выступающая за установку в городе памятника советскому вождю Иосифу Сталину, заказала его бюст и предложила два новых места установки монумента. Ранее худсовет Новосибирска отказал в установке памятника Сталину в сквере Героев Революции.



Лидер инициативной группы Алексей Денисюк сообщил НДН.инфо, что 10 ноября был заключен контракт с новосибирским скульптором П.А. Марковым, который взялся изготовить бюст Сталина из искусственного камня, обязавшись закончить работы в течение двух месяцев. Скульптор, по словам Денисюка, уже получил 100 тысяч рублей. Еще 80 тысяч ему заплатят по окончании работ. Правда, их пока у активистов нет.



Прежде, после заседания художественного совета, отказавшего в установке памятника в сквере Героев Революции, Денисюк говорил, что на изготовление бюста активисты собрали 100 тысяч рублей и хотят заказать памятник у скульптора из Северной Осетии. Теперь же, по его словам, собрано 140 тысяч рублей.



Активисты также предложили два новых места установки памятника: на аллее Красного проспекта вблизи стелы «Героям великой отечественной войны» (на пересечении аллеи с ул. Каинская), либо на площадке перед ДК им. Октябрьской революции. Сообщали ли они о своих планах мэрии и худсовету не известно.



Ранее Денисюк говорил: «Если после всех попыток мы получим отказ, то будем изыскивать возможность установить памятник на частной территории».

по сообщению портала "НДН.ИНФО" 11.11.16