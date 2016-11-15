В Челябинске нашли полуфиналистов конкурса «Самый сильный школьник»
15 ноября 2016, 15:30 [ «АН-Челябинск» ]
В Челябинске в Курчатовском районе определились шестеро победителей полуфинала соревнований на звание самого сильного школьника Южного Урала. Мероприятие организовано совместно с Русской медной компанией и Челябинской Федерацией «Уралстронг – Силачи Руси».
Как рассказали сами участники, состязание стало на самом деле большим испытанием их силы и выносливости. Для того, чтобы мероприятие прошло без травм и растяжений, школьников перед ответственными заданиями «разогрели» профессиональные спортсмены.
Победителями среди девочек стали Ксения Красовская, Дарья Панина и Дарья Закирова, среди мальчиков в финал выйдут Максим Григорьев, Михаил Щеголев и Данил Коровин.
Отметим, что мы можем следить за ходом соревнований в нескольких местах. Фото и ход соревнований доступен в соцсетях: в официальной группе проекта «Самый сильный школьник Челябинска» в ВКонтакте vk.com/samiysilniyshkolnik, в Instagram - @samiy.silniy.shkolnik, а также на сайте РМК www.rmk-group.ru и на странице РМК в Facebook - https://www.facebook.com/rmkgroupru/.
Все соревнования можно посмотреть на канале Nasporte.tv и «31 канал Челябинск».