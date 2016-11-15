Детский омбудсмен поддержала закон о соцподдержке для подкидышей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заседании координационного совета при российском президенте 15 ноября высказалась за поддержку изменений в закон о гособеспечении детей в Российской Федерации.

Анна Кузнецова высказалась за скорейшее принятие новых поправок в «Закон о государственном пенсионном обеспечении в РФ» в той части, что касается пособий для детей, чьи родители неизветны, передают РИА Новости.

Если новые поправки примут, то подкидыши станут получать пособие за потерю кормильца. Автор инициативы – спикер верхней палаты российского Парламента Валентина Матвиенко.

Закон коснется порядка 880 детей, государство потратит на пособия для них 112 миллионов рублей в год.