Это не казнь, а дань обычаям. Вице-губернатор Астраханского региона Константин Маркелов переизбран на пост атамана окружного казачьего общества. А порка – дань историческим казачьим традициям.

Константин Маркелов – первый в Астрахани атаман, которого избрали на второй срок, передает телеканал «Звезда».

Как и положено, церемония «казачьей инаугурации» началась с молебна, а после взяли вице-губернатора под белы рученьки, обнажили нательный крестик (чтобы убедиться, праволсавный ли) и похлестали плеткой.

Таким наказанием атаман показывает свою готовность терпеть за своих казаков любые мучения.

С вице-губернатором поступили лояльно: по казацким обычаям новый атаман должен раздеться по пояс, доказав собравшимся, что он мужчина. Обычай этот появился, когда в казачьи атаманы по недосмотру выбрали женщину…