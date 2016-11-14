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Казаки выпороли астраханского вице-губернатора (ВИДЕО)

14 ноября 2016, 22:48 [ «АН-онлайн» ]

Казаки выпороли астраханского вице-губернатора (ВИДЕО)
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Это не казнь, а дань обычаям. Вице-губернатор Астраханского региона Константин Маркелов переизбран на пост атамана окружного казачьего общества. А порка – дань историческим казачьим традициям.

Константин Маркелов – первый в Астрахани атаман, которого избрали на второй срок, передает телеканал «Звезда».

Как и положено, церемония «казачьей инаугурации» началась с молебна, а после взяли вице-губернатора под белы рученьки, обнажили нательный крестик (чтобы убедиться, праволсавный ли) и похлестали плеткой.

Таким наказанием атаман показывает свою готовность терпеть за своих казаков любые мучения.

С вице-губернатором поступили лояльно: по казацким обычаям новый атаман должен раздеться по пояс, доказав собравшимся, что он мужчина. Обычай этот появился, когда в казачьи атаманы по недосмотру выбрали женщину…

 

 

 

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