В Екатеринбурге воспитательница получила срок за репост в соцсети

Воспитательница из Екатеринбурга, делая репост видеозаписи в социальной сети, не предполагала, что это может привести ее на скамью подсудимых. Однако суд приговорил ее к шести месяцам колонии.



Жительница Екатеринбурга активно боровшаяся с недобросовестными продавцами, оставлявшими на полках магазинов просроченные продукты, объяснила во время суда, что хотела своим репостом привлечь внимание общественности к шокирующему случаю издевательства над детьми. Пятисекундный ролик, который привел женщину на скамью подсудимых, демонстрировал, как два человека заставляли несовершеннолетних раздеваться перед камерой. Правоохранительные органы действительно заинтересовались видеозаписью, но вместе с двумя вожатыми летнего лагеря была задержана и сделавшая репост воспитательница. Она обвинялась в распространении детской порнографии.

Суд приговорил женщину к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии.

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