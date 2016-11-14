Жители Керчи возмущены свалками на окраине города

Ситуация со стихийными свалками вызывает у жителей Керчи возмущение. Мусор расползается по окраинам города, живописные места завалены отходами, а чиновники не предпринимают никаких действий по этому поводу.

Одна из жительниц города, обеспокоенная ситуацией, поделилась с ”АН-Керчь” фотографиями окраин. На них хорошо видно, что специальная площадка для сбора мусора, расположенная около 3-го Самостроя близ улицы Болотникова, не оборудована специальными контейнерами. В результате ветер разносит по окрестностям пустые баклажки, пакеты и обрывки газет, антисанитария и грязь распространяются по всей близлежащей территории.

На других фотографиях - еще одна стихийная свалка в Керчи. Она образовалась неподалеку, в районе Ореховой рощи. Красивейшее место завалено картонными коробками, досками и прочим мусором.





















Фото: АН-Керчь

Читайте также:

Другие новости Крыма

См. все новости дня