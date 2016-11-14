Депутат Госдумы: штрафы депутатов-прогульщиков перечислим детдомам

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что в российском парламенте работают над системой штрафов за депутатские прогулы. В профильном комитете Госдумы решили и то, куда пойдут начисленные депутатам штрафы.

Об инициативе распределять штрафы по детским домам сообщил журналистам глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Владимир Поздняков, передает «Лента.ru».

Поздняков сообщил, что есть предложение вырученные от штрафов средства направлять либо в детские дома, либо зачислять их в комитет по регламенту, чтобы он ими распоряжался по-своему: начислял премии или отдавал деньги помощникам депутатов.

Надо сказать, что прежде чем ввести меру штрафов за депутатские прогулы, предстоит еще разработать систему учета посещаемости, которой в парламенте, можно сказать, что нет: депутат отмечает свое присутствие карточкой, а ее, как известно, можно передать любому соседу.

По поводу 1/6 части депутатской зарплаты, которой и хотят наказывать народных избранников за прогулы, Поздняков сообщил, что имеется в виду шестая часть депутатского дохода, то есть около 60 тысяч рублей.