В то время как бюджете Мурманской области сокращаются расходы на социальные нужды, расходы на содержание администрации региона, по данным счетной палаты, во много раз превышают утвержденные сметы.

Мурманские СМИ узнали, куда уходят бюджетные средства. Так, по данным compromat.ru, с самого первого дня на посту губернатора области Марина Ковтун во время командировок останавливалась только в лучших отелях Москвы и Санкт-Петербурга, где средняя цена за проживание составляет порядка 30-60 тысяч рублей за ночь. На перелеты бизнес-классом и ночевки губернатора в пятизвездочных отелях за четыре года было потрачено более 14 миллионов рублей. И это не учитывая оплачиваемых отдельно проходов через ВИП-залы в самолетах и автомобили представительского класса, которые покупаются и обслуживаются тоже за счет бюджета.

СМИ обратили внимание, что на сайте госзаказа региона расходы вписаны в графу “Участие в проведении фестивалей, концертов ( в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий”.