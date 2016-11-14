В Петербурге Роспотребнадзор опечатал общественный холодильник с бесплатной едой

Ровно сутки просуществовал благотворительный холодильник, в котором любой желающий мог оставить продукты для малоимущих. Сегодня он был опечатан представителями Роспотребнадзора.

Холодильник с бесплатной едой, которую мог оставить любой желающий при соблюдении ряда правил, был открыт накануне в Санкт-Петербурге в качестве реализации идеи фудшеринга, получившей широкое распространение за рубежом. Многие жители северной столицы пришли поделиться продуктами. Причины у них были разными, а цель одна - еда таким образом попадала к тем, кто в ней нуждался. Организаторами запрещалось только оставлять те продукты, у которых нельзя проверить срок годности.

Однако уже сегодня четыре санитарных врача опечатали холодильник, невзирая на протесты и возмущение пришедших за едой пенсионеров. Ранее организаторы уже высказывали опасения, что такая ситуация возможна.

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