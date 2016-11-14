Госдума РФ может отменить уголовную ответственность за избиение детей

Избежать уголовного наказания за избиение детей не получится, если таковые происходят регулярно, а вот «одноразовые» побои предлагается перевести в административную сферу, - законопроект в Госдуму уже внесен.

Закон, принятие которого вызывало море споров и протестов и который называли «антисемейным», могут отменить, передает «Росбалт». Речь идет об уголовной ответственности за рукоприкладство в семье (избиение детей и других близких родственников).

Общественность возмущал тот факт, что согласно упомянутому закону любой посторонний, дав чужому ребенку оплеуху, останется безнаказанным (максимум – штраф заплатит), а если то же самое в сердцах сделает родитель, то попадет под уголовную статью.

Госдума данное противоречие планирует исправить. Отвечать по уголовной статье придется только тем, кто будет уличен в систематическом рукоприкладстве.