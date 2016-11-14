Пикет против аутсорсинга в детсадах прошёл в Волгограде

Почти каждый пользователь социальных сетей высказался по данному поводу на своей страничке. Правда, пока ни одного хорошего слова об этом не сказали. По крайней мере, мы не слышали и не читали. Еще одно доказательство того, что эта идея весьма и весьма сомнительна, — пикет, который прошел 11 ноября на Комсомольской.



«Мы проводим пикеты не первый год. Когда появилась информация о переводе детского питания в детских садах на аутсорсинг, нам было сложно промолчать», — рассказывает Ольга Чебуракова, представитель общественного движения «Волгоградские родители за права детей».



К протесту присоединились и активисты регионального отделения Социал-демократического союза женщин России. «Перевод питания в детских садах на аутсорсинг приведет к сокращению людей, которые сейчас работают на кухне. Более того, это увеличит ежемесячную выплату для родителей. Однако самый важный момент — контроль за качеством питания. Кто будет ответственным за это, пока остается загадкой», — считает председатель этого движения Наталья Анохина. Всего в мероприятии приняло участие порядка 30 человек. Во время пикета к активистам подходили прохожие, пытались вникнуть в проблему. В итоге общественникам удалось собрать 50 подписей против решения властей о переводе питания в детских садах на аутсорсинг.



В нашем регионе уже некоторые школы работают по такой системе. Дети жалуются, что еда всегда холодная. Из рациона почти полностью исчезли каши, которые обычно приносили на завтрак. Теперь вместо круп детей пичкают сосисками, сардельками, то есть тем, что удобно доставлять до школ. О пользе для организма никто речи не ведет.

продолжение материала на портале "ВОЛГОГРАД.РУ" 11.11.16