Волгоградцы требуют уволить вице-мэра за оскорбление спортсменов
14 ноября 2016, 14:38 [«АН-онлайн», Н. Коннова ]
Чиновник назвал воспитанников детско-юношеской спортивной школы "однополыми существами, крутящими попами", сравнив обучение и занятия бальными танцами с деятельностью гомосексуального характера.
На популярном сайте гражданских инициатив появилась петиция, в которой автор Елена Бердникова просит администрацию города Волгограда отстранить от занимаемой должности вице-мэра Волгограда Омельченко Анатолия за оскорбление спортсменов-бальников.
Как стало известно "СоцИнформБюро", 10 ноября текущего года недавно назначенный вице-мэр Волгограда по вопросам культуры и социальной политики Омельченко А.В. посетил с проверкой детско-юношескую спортивную школу № 22 "Мечта", где занимаются подготовкой спортсменов по спортивно-бальным танцам. Отметим, что ДЮСШ №22 "Мечта" входит в ТОП-10 России по числу достижений спортсменов на соревнованиях по спортивно-бальным танцам в России и за рубежом.
продолжение материала на портале "СОЦИНФОРМБЮРО" 14.11.16