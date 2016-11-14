Нобелевский лауреат Жорес Алферов попал в больницу

В понедельник, 14 ноября, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов попал в больницу РАН в Санкт-Петербурге с воспалением легких.

Состояние ученого в настоящий момент не вызывает у медиков опасений. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Академическом университете, ректором которого является Алферов, он попросил дать ему спокойно поболеть и решил пока не подписывать документы. 86-летний физик будет находиться в стационаре под наблюдением врачей, поскольку воспаление легких проще лечить при помощи капельниц.

Напомним, Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике 16 лет назад.