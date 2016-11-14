Марина Анисина рассказала, является ли развод с Джигурдой пиар-акцией

Развод «звездной» пары продолжает будоражить общественность. Тем более, что Никита Джигурда не перестает делать громкие заявления. Так, Джигурда поведал журналистам, что его жене угрожают, поэтому она вынуждена скрываться. Также он заявлял, что их развод – это запланированный пиар-ход.

Марина Анисина прокомментировала СМИ громкие высказывания супруга. По ее словам, развод - это ее решение. Причем, оно полностью осознанное и бесповоротное. Также Анисина сказала, что никто ей не угрожает, сообщает life.ru.

Анисина уточнила, что Никита Джигурда на данный момент живет в ее квартире, хотя ему стоит собрать вещи. После развода он должен будет покинуть жилье своей супруги.

Помимо этого олимпийская чемпионка выразила благодарность своему адвокату, который принимает нападки ее супруга на себя.