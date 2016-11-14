Государство к ответу за инфляцию

Житель Ленобласти предъявил в суд иск к Госдуме и Минфину, в котором требует возместить убытки, понесенные из-за увеличения уровня инфляции.



В исковом заявлении указывается, что в федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов запланирован уровень инфляции (повышение общего уровня цен на товары и услуги) не более 5 % в 2014 году 5 % и не свыше 4,5 % в 2015-2016 годах, однако инфляция превысила указанный уровень. Истец требует возместить убытки, понесенные им из-за расхождения обещанных процентных ставок инфляции в период с 2014 по 2016 годы, и фактическим их уровнем.



Следует напомнить, что в декабре 2013 года депутаты Госдумы приняли Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», которым были утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2014 год исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,0 %, а на 2015-2016 годы — из уровня инфляции не превышающего 4,5 % в год. Гражданин полагал, что если закон о федеральном бюджете принят, то он должен соблюдаться. В связи с чем истец посчитал, что условия, установленные в законе, не выполнены, и фактически ему причинен убыток в размере 23 459,5 рублей. То есть обязательства государства перед ним не исполнены.



Основанием для обращения в суд с иском послужило желание истца приобрести компрессор и сварочный аппарат для покраски деревенского дома и выполнения кровельных работ. Для этого он в июле 2014 года запланировал скопить 32 000 рублей, чтобы в 2016 году купить необходимую для ремонта строительную технику. Указанная сумма учитывала возможное повышение цены товаров в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, заложенным в федеральном бюджете. Почти два года истец ежемесячно откладывал с зарплаты по 2 000 рублей, однако в марте этого года, когда он пришел в магазин, то обнаружил, что необходимая ему техника стоит уже 56 200 рублей. Удорожание составило не 14 %, а более 70 %!

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 14.11.16