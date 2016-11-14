В Госдуму внесли законопроект о запрете детям чиновников учиться за рубежом

Инициатором законопроекта, запрещающего чиновникам отправлять своих детей на учебу за рубеж, стал Валерий Рашкин. Депутат от КПРФ считает, что эта мера необходима по целому ряду причин.

По мнению Валерия Рашкина, новшество позволит стимулировать госслужащих к улучшению образовательной сферы в России. Также он считает, что это поможет в борьбе с социальным неравенством и предотвратит «вымывание» кадров из страны, сообщает rg.ru.

Депутат считает, что запрет должен касаться не только родных детей чиновников, но и приемных. Исключение будут делать лишь для тех, кто исполняет свои обязанности за рубежом более одного года.

Напомним, что ранее подобная инициатива уже вносилась в Госдуму, однако ее не поддержали.