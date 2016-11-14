Евгений Брюн: надо ввести принудительное тестирование школьников на наркотики

Инициатором весьма жестких мер в борьбе с подростковой наркоманией стал Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ. Он считает, что надо ужесточить уже существующий порядок тестирования на употребление наркотиков в школе.

Свою инициативу Брюн планирует отправить в Минздрав, а затем в Госдуму. На данный момент для подростков старше 16 лет ежегодно проводится тестирование на наркотики. Правда, оно является добровольным.

Брюн считает, что этого не достаточно. Он предлагает убрать возрастные ограничения, а также позволить школе отправлять детей на принудительное тестирование при первых подозрениях. Последними могут стать, например, прогулы или странное поведение. Одна из причин таких мер – рост числа ВИЧ-инфицированных, сообщает mk.ru.

Кстати, ранее в Министерстве образования и аппарате детского омбудсмена РФ не поддержали инициативу Брюна, опасаясь, что это может вызвать злоупотребления среди учителей.