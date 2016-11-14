Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до Нового года

Сбербанк объявил о начале акции по снижению ставок на потребительские кредиты, которая продлится до конца года. Подобное мероприятие, как отмечают в банке, уже проводилось до кризиса и имело немалый успех.

Повторения истории организация ожидает и сейчас. Тем более, что в этом году, как отмечается, спрос на кредиты заметно вырос по сравнению с предыдущим. Правда, акция имеет несколько ограничений. Скидки сделают тем, кто будет брать кредит на сумму от трехсот тысяч рублей на срок до пяти лет, сообщает ria.ru.

Также отмечается, что в большинстве случаев ставка для зарплатных клиентов не будет отличаться от ставки для тех, кто только начал пользоваться услугами банка.