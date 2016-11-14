Дело о хабаровских живодерках: адвокаты обжаловали арест подозреваемых

Сообщается о продолжении громкого дела в Хабаровске, которое касается подозреваемых в жестоком обращении с животными. Как стало известно, девушки были заключены под стражу сроком на два месяца. Такое решение вынес суд. Однако адвокаты задержанных не согласны с таким вердиктом.

Защитники подозреваемых обжаловали решение об аресте. Обращение адвокатов рассмотрит суд. После этого будет вынесено решение, сообщает ria.ru.

Напомним, что жительниц Хабаровска подозревают в истязаниях над животными и птицами. Также в отношении них возбудили еще несколько уголовных дел по другим статьям. Среди них "разбой" и "оскорбление чувств верующих".