В России могут начать праздновать День патриотизма

С интересной инициативой к Госдуме выступил Рахман Янсуков, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Он предлагает отмечать в стране День патриотизма.

Датой праздника предполагается назначить 6 августа, когда было принято решение о введении продуктового эмбарго. По мнению автора идеи, такой праздник крайне важен для нашей страны. Он подчеркивает, что все бизнес-сообщество и граждане России сплотились перед угрозой экономической блокады, объявленной нашей стране Западом. Таким образом, российские граждане показали свой невероятный патриотизм, сообщает tass.ru.

Особенно Янсуков подчеркнул важность импортозамещения. Он отметил, что с этой задачей удалось удачно справиться и доказать, что Россия способна к самостоятельности в экономической сфере.