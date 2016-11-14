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За растрату при строительстве космодрома Восточный будут судить бизнесмена

14 ноября 2016, 07:15 [ «АН-онлайн» ]

За растрату при строительстве космодрома Восточный будут судить бизнесмена
фото: pixabay.com

За растрату в размере 850 тысяч рублей при проведении строительно-монтажных работ на космодроме Восточный будут судить предпринимателя - руководителя общества с ограниченной ответственностью.

В УМВД по Амурской области уточнили, что, согласно данным следствия, в ноябре 2013 года бизнесмен и генеральный подрядчик подписали договор, в котором регулировалось выполнение целого комплекса работ на космодроме, вследствие чего последний перевел на счет ООО деньги.

Глава общества снял со счета сумму в размере 2,35 миллиона рублей, из которых примерно полтора миллиона рублей направил на строительство космодрома Восточный, а остальные средства оставил для удовлетворения собственных нужд, передает РИА "Новости". 

 

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