За растрату при строительстве космодрома Восточный будут судить бизнесмена

За растрату в размере 850 тысяч рублей при проведении строительно-монтажных работ на космодроме Восточный будут судить предпринимателя - руководителя общества с ограниченной ответственностью.

В УМВД по Амурской области уточнили, что, согласно данным следствия, в ноябре 2013 года бизнесмен и генеральный подрядчик подписали договор, в котором регулировалось выполнение целого комплекса работ на космодроме, вследствие чего последний перевел на счет ООО деньги.

Глава общества снял со счета сумму в размере 2,35 миллиона рублей, из которых примерно полтора миллиона рублей направил на строительство космодрома Восточный, а остальные средства оставил для удовлетворения собственных нужд, передает РИА "Новости".